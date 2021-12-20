Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

А сніг буде? Синоптик попередила про сильні морози у столиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Снігу у столиці завтра чекати не варто
Погода в Києві на 21 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 21 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 21 грудня, у Києві буде хмарно та холодно.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Снігу синоптик не прогнозує, обіцяє лише арктичне похолодання.

"У найкоротшу ніч року та протягом завтрашнього дня буде від -6 до -10 градусів" , – стверджує Наталка Діденко.

Погода в Україні на 21 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 21 грудня. Фото: Наталки Діденко

Реклама

Де чекати на морози

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 442

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти