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"Адище". Доктор розповів, що відбувається в київській Олександрівській лікарні

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 жовтня, 16:38
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Медики рятують людей похилого віку, які поголовно надходять до відділень без вакцинації
Всі відділення лікарні працюють на прийом інфікованих пацієнтів
Всі відділення лікарні працюють на прийом інфікованих пацієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах обговорюють листування лікаря Олександрівської лікарні Олександра Васильєва з його дружиною Анастасією. На питання: "Доброго ранку! Коханий, ти як?". Медик відповідає "Привіт! Що тобі сказати? Жесть. Два інфаркту на тлі ковіда. один інсульт на тлі ковіда, перевод в реанімацію. І в принципі адище", – відповідає Олександр. Сайт "Сьогодні" поспілкувався з доктором, щоб зрозуміти, що зараз відбувається в Олександрівській лікарні, і з чим стикаються медики, які рятують там людей.

Дружина чекає завжди

Доктор зазначає, що коли видається вільна хвилинка, то він листується з дружиною.

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"Моя дружина Анастасія звичайно ж переживає за мене, ми, до речі, давно вакцинувалися. Її професія не пов'язана з медициною. У нас двоє маленьких дітей. Щоразу вона чекає мене з чергування. Звичайно їй важко. Але я прийняв для себе рішення – рятувати людей від ковіда і допомагати їм одужати. Олександрівська лікарня мене багато чому навчила, і було б несправедливо в цій ситуації відійти в сторону. Так що працюємо. Наприклад, сьогодні у нас вихідний, проведу день з родиною в самому безпечному місці – в лісі на прогулянці", – говорить Олександр Васильєв, хірург-отоларинголог.

Всі відділення Олександрівської лікарні працюють на прийом інфікованих пацієнтів. Раніше Олександр Васильєв працював у відділенні, яке займалося лор-хірургією. Основна його спеціалізація – хірургія носа, вуха і горла.

"Коли почалася пандемія, то нам на добровільній підставі запропонували працювати з ковідними пацієнтами. Ми працювали і в першу, і в другу хвилю пандемії. Також працюємо і зараз. Свій пост в соціальних мережах я виклав спеціально, щоб донести інформацію людям, про те, що відбувається в лікарнях. Зараз до нас надходять пацієнти у більш складному стані, ніж це було в першу і в другу хвилю", – розповідає сайту "Сьогодні" Олександр Васильєв.

Більше ускладнень

За його словами, раніше середній вік пацієнтів, які потрапляли в Олександрівську лікарню, становив приблизно від 45 до 50 років і іноді траплялися пацієнти 60 плюс, а зараз у відділеннях лежать люди від 60 до 92 років. І у них є дуже багато супутніх патологій.

"На моєму останньому чергуванні в однієї пацієнтки, якій 67 років, стався інсульт на тлі ковіда. Під час хвороби уражаються легені, відбувається гіпоксія головного мозку. Як результат – інсульт. Благо, в Олександрівській лікарні є відділення неврології, яке працює з ковіднимі пацієнтами. Нам вдалося оперативно відреагувати, зараз жінка перебуває під спостереженням профільних фахівців. У двох інших пацієнтів стався інфаркт міокарда. Це теж безпосередньо залежить від ковіда, від якого страждає система кровообігу – вона стає густішою", – пояснює лікар.

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У одного з пацієнтів інфаркт стався вдруге, він страждає на цукровий діабет.

"Пацієнтів з ускладненням дуже багато. Це люди, яким за 65 років. І всі вони надходять поголовно без вакцинації. Я не беруся говорити, що ускладнень не буває після вакцинації – це неправда, але вакциновані пацієнти більш легше переносять хворобу. В Олександрівській лікарні під час чергування я вперше зустрів пацієнтку, яка двічі була вакцинована Pfizer і поступила в моє відділення. У неї трималася висока температура, яку вдалося швидко збити. Швидше за все, далі все пройде без особливих ускладнень", – розповідає лікар.

Оплата повинна бути гідною

Він підкреслює, що основне навантаження в лікарнях зараз лягає на плечі медсестер.

"Вони роблять уколи і знаходяться безпосередньо біля пацієнтів. Їм дуже складно зараз. До речі, їм була обіцяна доплата за їх працю в розмірі 300%. Тобто, якщо медсестра отримує 5,5-6 тисяч гривень на місяць при звичайних умовах, то в розпал пандемії вони повинні отримувати набагато більше. На жаль, цих доплат їм ніхто не дає. А, щоб ви проймали, у мене дві медсестри обслуговують 44 пацієнта. Одна медсестра за зміну робить більш 200 ін'єкцій. І за останній місяць вони отримали доплату лише 30%. Я вважаю, що це несправедливо по відношенню до співробітників, які працюють в ковідному відділенні і ризикують своїм життям", – розповідає нам лікар.

До речі, медикам швидкої допомоги Києва виплачують доплати в розмірі 300%. Серед медиків молодшої ланки назріває невдоволення. Вони вже морально виснажені. Кожна медсестра в лікарні одягає захисний костюм і працює у відділенні без перерв 5-6 годин. Одна справа працювати на знос і отримувати за це гідну оплату і зовсім інша – ризикувати собою і отримувати стандартну оплату.

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