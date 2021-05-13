Аеропорт "Київ" закриють майже на рік: що сталося

Зараз аеропорт не може приймати без обмежень всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321

Аеропорт "Київ" (Жуляни) в 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити смугу. Це дозволить без обмежень приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 і A321.

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Про це повідомляє avianews з посиланням на главу ради директорів підприємства Дениса Костржевського.

Довжину смуги збільшать до 2770 метрів. Через те, що останній тип літака не може літати в "Київ" з повним завантаженням, Wizz Air вирішив відкрити новий дальній рейс з Абу-Дабі до Києва в аеропорт Бориспіль.

"Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72", – розповів Костржевський.

Відзначимо, що вартість робіт по оновленню аеродрома може бути від 2,5 до 5 млрд грн.

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Раніше ми писали, що аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік за рахунок українських туристів.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття 1 липня 2021 року першого рейсу в аеропорту "Бориспіль" за останні 10 років.