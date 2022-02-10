"Агент Лукашенка" готував теракт у Києві (фото, відео)

Для скоєння теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку

У Києві затримали агента з Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві СБУ затримала ворожого агента, який готував теракти в столиці. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками білоруської держструктури.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Що відомо?

Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Як з'ясувалося, злочинець також залякував представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього робив написи з погрозами та провокаційні написи біля їхніх приміщень у Києві та надсилав повідомлення про псевдомінування.

Зловмисник також причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

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СБУ затримала агента з Білорусі. Фото: пресслужба СБУ

Мета дій агента

За попередньою інформацією, агент все це робив для розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитації нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп у Telegram. Для зв'язку з кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові послуги. За підривну діяльність він з-за кордону отримував гроші на свою банківську картку.

Для скоєння теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Що загрожує зловмиснику?

Нині зловмисника затримано, йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями:

ст. 111 (державна зрада)

ст. 258 (терористичний акт)

Агента з Білорусі чекає тримання під вартою. Фото: пресслужба СБУ

Хвиля "мінувань" в Україні

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