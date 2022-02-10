"Агент Лукашенка" готував теракт у Києві (фото, відео)

У Києві СБУ затримала ворожого агента, який готував теракти в столиці. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками білоруської держструктури.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Що відомо?
Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.
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Як з'ясувалося, злочинець також залякував представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього робив написи з погрозами та провокаційні написи біля їхніх приміщень у Києві та надсилав повідомлення про псевдомінування.
Зловмисник також причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.
СБУ затримала агента з Білорусі. Фото: пресслужба СБУ
Мета дій агента
За попередньою інформацією, агент все це робив для розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитації нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.
Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.
За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп у Telegram. Для зв'язку з кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові послуги. За підривну діяльність він з-за кордону отримував гроші на свою банківську картку.
Для скоєння теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.
Що загрожує зловмиснику?
Нині зловмисника затримано, йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Кримінальне провадження відкрито за двома статтями:
- ст. 111 (державна зрада)
- ст. 258 (терористичний акт)
Агента з Білорусі чекає тримання під вартою. Фото: пресслужба СБУ
Хвиля "мінувань" в Україні
- 13 січня у Хмельницькому "замінували" школу№ 6. Повідомлення надійшло до поліції.
- У поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торговельні центри міста заміновані.
- У Києві надійшло повідомлення про замінування 46 шкіл. У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що вранці до кол-центру СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
- У Миколаєві та Черкасах місцева влада ухвалила рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язано з постійними загрозами мінування навчальних закладів.
- 12 та 13 січня Україною прокотилася хвиля "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах. У цьому є ознаки спланованої акції.
У Рівному 20 січня перевіряють повідомлення про нібито замінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуювали.
У четвер, 20 січня, у Києві знову "замінували" навчальний заклад. Надійшло повідомлення про закладену вибухівку в гімназії № 191.
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