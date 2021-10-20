Аварія в "Софії Київській": без газу лишилися майже 100 багатоповерхівок у Києві

Газопостачання обіцяють відновити найближчим часом, над цим працюють співробітники "Київгазу"

У Києві аварійно відключили від газу майже 100 багатоповерхівок. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася аварія на території національного заповідника "Софія Київська". Через неї газопостачання терміново припинили в 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.

Про це повідомляє пресслужба "Київгазу".

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Причина відключення

19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території "Софії Київської" сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту. Це призвело до зниження тиску газу в мережі.

Для запобігання аварійній ситуації газопостачання було терміново припинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.

Коли повернуть газ в будинки

Наразі фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше пустити газ в оселі споживачів.

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"Всі спеціалісти аварійно-відновлювальних бригад залучені до усунення аварійної ситуації. Її ліквідація займе кілька днів", – повідомили в "Київгазі".

Жителів будинків попросили перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися одразу після завершення робіт.

Коли увімкнуть опалення

У житлових будинках Києва включать опалення вже в суботу, 23 жовтня. Для того, щоб підключити будинок до опалення, має бути згода його жителів.

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"Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція", – уточнили в КМДА.

Тепло дали в дитячі сади, школи і лікарні з 7 жовтня.

На Харківщині від газу відключили ціле село

Без газу на початку жовтня лишилися жителі села Благодатне. Посадовці "Харківгазу" вимагали додаткові гроші від споживачів та змушували підписати договір на неіснуючу послугу. Таким чином у платіжках місцевих жителів мало б з'явитися додаткові 1800 гривень на рік.

У справу втрутилася СБУ. Правоохоронці почали розслідування за фактом підбурювання місцевих жителів до протестів. Газ включили 17 жовтня.

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