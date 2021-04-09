Балкон з саркофагом бога Ра: чим в Києві прикрашають балкони (фото)

У Києві на вулиці Татарській городяни незвичайно прикрасили балкон. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", хтось встановив там саркофаг зі скульптурою давньоєгипетського бога Ра. Найдивовижніше, що саркофаг підсвічується в нічний час, і виглядає це містично.

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Користувачі соціальних мереж жартома кажуть, що вся справа в удаленке і карантині – музейний співробітник взяв роботу додому. Інші припускають, що таким чином хтось просто дражнить своїх сусідів або намагається привернути до себе увагу.

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Журналіст "Сьогодні" обдзвонив кілька мешканців будинку на Татарській, але вони кажуть, що з сусідами спілкуються рідко і не знають мешканців, які прикрасили балкон саркофагом.

"Я з дому не виходжу. Продукти приносять діти. А то, що на балконі у нас хтось поставив бога Ра, мене абсолютно не дивує, можуть і пам'ятник Гітлеру поставити. Всіх тарганів, які живуть в головах наших сусідів, на жаль, не злічити", – розповіла нам пенсіонерка, яка проживає на третьому поверсі.

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"Вночі дуже моторошно на це дивитися. Може, в будинку живе художник по костюмах або декоратор – і це муляж для зйомок кіно або кліпів", – припускає мешканка будинку Олена.

Кияни люблять дивувати своїми балконами. На вулиці Січових Стрільців кілька років балкон будинку прикрашав величезний портрет мера Києва Віталія Кличка. Причому цей портрет висів і до виборів, і після них. Явно в цій квартирі живе фанат градоначальника.

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А дивовижних балконів в Києві більш ніж достатньо. Наприклад, самий гігантський розташований на Кудрявському узвозі. Він опоясує всю будівлю. Багато жартома називають його балконом-спідницею.

Біля станції метро "Арсенальна" є балкон, який зробили у вигляді корабля.

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Також в Києві є "балкон, який сховався". Він знаходиться на вулиці Тарасівській. Його розмістили на торці будинку.

Мега-балкон розташований на вулиці Лютеранській, 13-а, їм "заліплений" майже весь старовинний будинок.

А на Великій Васильківській, жителі встановили балкон у формі хреста.

Дивіться нашу добірку найдивніших балконів столиці нижче:

Раніше ми писали, що в Києві чоловік розкидав всі речі, а після вирішив стрибнути з балкона багатоповерхівки.

А в Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки. Кулі летіли в повітря і в сторону перехожих. На щастя, ніхто не постраждав.

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