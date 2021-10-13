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"Батько наш Бандера": у Києві школярі провчили вчительку за проросійські погляди (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
13 жовтня, 15:23
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Жінка поскаржилася керівництву на психологічний тиск
У Києві школярі провчили вчительку за проросійські погляди. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві школярі провчили вчительку за проросійські погляди. Фото: колаж "Сьогодні"

В одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка виражає свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.

Відповідні ролики опублікували в Telegram-каналі VESTI.

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Діти співали пісню прямо на уроці

Щоб провчити вчительку з проросійськими поглядами, школярі прямо на уроці почали співати пісню зі словами: "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати".

Відео підкорило Мережу

У популярному додатку TikTok інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики. Вони співають вдома, у шкільних коридорах і класах.

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Вчителька не хоче викладати в школі

Через флешмоб школярів вчителька поскаржилася керівництву на психологічний тиск і повідомила, що більше не хоче викладати у школі.

Зазначається, що жінка не готова допрацювати декілька років до пенсії.

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Нагадаємо, раніше вчителька з окупованого Донецька Ольга Чорна, яка проводила "патріотичні" заняття з молодшими школярами на тлі портрета ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, влаштувалася на роботу в Горлівський інститут іноземних мов у Бахмуті.

Крім того, за нестандартний підхід до викладання зацькували сільську вчительку біології на Харківщині Ольгу Халепу, яка читала реп та співала рок-пісні. Діти від її онлайн-уроків були у захваті. А от колеги – не усі. Педагогиня звільнилася зі школи, а деякі батьки вже навіть перевели дітей до інших закладів

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