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Білорус незаконно пробрався до Чорнобиля, але заблукав: довелося здатися

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 грудня, 11:38
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В Україну чоловік потрапив офіційно через пункт пропуску
На порушника склали адміністративний протокол / Колаж "Сьогодні"
На порушника склали адміністративний протокол / Колаж "Сьогодні"

У Чорнобильській зоні Київської областізаблукав громадянин Республіки Білорусь. Туди він потрапив незаконно. Чоловік вирішив здатися поліції, коли не зміг сам вийти із зони відчуження.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Деталі

28-річний громадянин Республіки Білорусь офіційно прибув до України через пункт пропуску у Чернігівській області.

1 грудня чоловік незаконно проник у зону відчуження поза контрольно-пропускними пунктами для екстремального туризму.

Як покарають туриста?

Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Порушнику загрожує штраф від 20 до 30 тисяч карбованців.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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