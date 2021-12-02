Білорус незаконно пробрався до Чорнобиля, але заблукав: довелося здатися

В Україну чоловік потрапив офіційно через пункт пропуску

На порушника склали адміністративний протокол / Колаж "Сьогодні"

У Чорнобильській зоні Київської областізаблукав громадянин Республіки Білорусь. Туди він потрапив незаконно. Чоловік вирішив здатися поліції, коли не зміг сам вийти із зони відчуження.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Реклама

Деталі

28-річний громадянин Республіки Білорусь офіційно прибув до України через пункт пропуску у Чернігівській області.

1 грудня чоловік незаконно проник у зону відчуження поза контрольно-пропускними пунктами для екстремального туризму.

Як покарають туриста?

Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Реклама

Порушнику загрожує штраф від 20 до 30 тисяч карбованців.

Читайте також: