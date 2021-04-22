Безкоштовно і провітрюється. На вулицях Києва курсує "антіковідна" маршрутка (фото, відео)

У Києві помітили дивний транспортний засіб, яким безкоштовно возять всіх охочих по місту, – куди їде

Вулицями Києва почала курсувати незвичайна "антіковідна" маршрутка № 666-а: метро "Лівобережна" – "Почайна" – "Шулявська". Транспортний засіб більше нагадує гігантський байк. Передня частина "маршрутки" прикрашена великим черепом.

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Відео опублікували в Instagram.

Судячи з відео, новий транспорт дуже подобається пенсіонерам та молоді, оскільки безкоштовний. Пасажирські крісла огороджені металевими перегородками, а пасажири їдуть у шоломах.

Незвичайну маршрутку запустили київські блогери. Вони допомагають бабусям надягати на голову шолом і піднятися на високу підніжку "маршрутки".

Ініціатори кажуть, що це ідеальний транспортний засіб, особливо коли проїзд в метро тільки за спецперепустками. Вони запевняють, що транспорт безпечний, безплатний, добре продувається вітром і коронавірус там не затримується.

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Про запуск нової маршрутки нічого не чули в Асоціації перевізників Києва і Київської області. Там кажуть, що їм тепер не до жартів і вони думають, як пережити локдаун.

А ось у патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що перевірять законність цього транспортного засобу.

"Якщо цей транспортний засіб не зареєстровано, то його робота незаконна. А якщо зареєстровано, то тоді все в межах закону. Думаю, що патрульні поліцейські звернуть увагу на незвичайну техніку і зупинять її для перевірки документів водія", – розповіли в патрульній поліції.

Там додали, що як порушуються правила перевезення пасажирів або відсутні документи – копи складуть протокол. Однак поки "антіковідну" маршрутку не зупиняли.

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Нагадаємо, в Києві через карантин проїзд у громадському транспорті можливий тільки за спецперепустками.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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