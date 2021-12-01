Безкоштовна ковзанка та купол із гірлянд: що чекає на киян на Софійській площі (фото)

Монтаж головної ялинки країни у Києві на Софійській площі розпочнуть у четвер. Поки що на місце звозять її фундамент та металеві конструкції. Про це сайту "Сьогодні" розповіли організатори новорічного свята.
Причина в тому, що цього року облаштовуватимуть новорічне містечко на Софійській площі по-іншому, не так як у минулі роки. Сьогодні після обіду робітники почнуть монтувати ковзанку навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі.
Ковзанка навколо Богдана Хмельницького
"Спочатку нам потрібно змонтувати ковзанку, щоб зрозуміти її реальні межі та зробити розрахунки для облаштування верхнього купола з гірлянд, який встановимо над площею. Діаметр купола 62 метри. Тому спочатку монтуватимемо ковзанку, а потім все інше – новорічні будиночки, головну ялинку. Раніше робили навпаки. Ставили ялинку, а потім решту. Ковзанка навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, до речі, буде безкоштовною для всіх відвідувачів, її площа становитиме 400 квадратних метрів", – повідомив сайт "Сьогодні" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine.
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Свято під Києвом
Поки у Києві встановлюють головну ялинку, на Київщині новорічні свята стартують уже з 4 грудня.
Цього дня почне працювати проєкт "Зима за містом" у Добропарку, а також там відкриється резиденція Доброчара – нового казкового героя.
Його завдання – вчити дітей усьому доброму та цікавому.
"4 грудня о 16:00 у нас буде запалення головної ялинки Добропарку, а також відбудеться фестиваль ілюмінації. Все вже готове до зустрічі гостей. Резиденція Доброчара прикрашена гірляндами. Там уже панує справжній новорічний настрій", – каже Ігор Добруцький.
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