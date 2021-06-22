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Б'є фонтаном з-під асфальту. У Києві прорвало трубу з водою (відео)

22 червня 2021 13:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Трубу прорвало біля метро Почайна – на даному етапі невідомо чи вплине прорив на водопостачання жителів району

Фото: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

В Оболонському районі Києва прорвало трубу – з-під асфальту забив фонтан.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

"У Києві на Почайні, вул Електриків, урочисто відкрито новий фонтан, випробування мереж проходять за планом, все гаразд, план хороший", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють комунальники.

Поки невідомо, що саме сталося біля метро "Почайна" і скільки часу займе ліквідація аварія. Також не надходило жодних повідомлення щодо того, чи вплинув прорив на водопостачання місцевих жителів.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві в неділю, 20 червня, всю вулицю затопило водою. В аварійній диспетчерській "Київводоканалу" сайту "Сьогодні" підтвердили, що на Дарницькому бульварі стався прорив водопроводу.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмніх локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію та Ісландію. Це місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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