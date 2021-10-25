Без масок і COVID-сертифікатів: у Києві ресторан ігнорує карантин (фото)

Керівництво закладу посилається на Конвенцію про захист прав людини

У Києві ресторан порушує карантинні правила. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві один з ресторанів заявив, що не вимагатиме від гостей носіння масок або сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap.

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Повне ігнорування карантинних правил

В одному з ресторанів Києва з'явилося оголошення, в якому сказано, що відвідувачів пускатимуть всередину закладу без захисної маски. У такий спосіб керівництво ігнорує карантинні правила.

Крім того, керівництво ресторану посилається на Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і закон про захист прав споживачів.

"Дотримуючись принципів недискримінації, поважаючи права і свободи людей, запрошує всіх наших гостей, незалежно від наявності маски або вакцинації, які взяли на себе особисту відповідальність за своє життя і здоров'я", – сказано в оголошенні.

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Київ на межі "червоної зони" карантину

Київ може перейти в "червону зону" карантину, про це заявив мер Києва Віталій Кличко. На жаль, ситуація в столиці погіршується з кожним днем – лікарні заповнені пацієнтами, зростає кількість нових інфікованих.

За словами Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА, в найближчі два дні в Києві нічого суттєво не зміниться. Рішення про перехід столиці до "червоної зони" прийматиметься сьогодні на засіданні міського штабу. А також стане відомо, за якими нормами і правилами місто житиме в "червоній зоні".

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Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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