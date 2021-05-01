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Відео дня. Як кияни штурмували ТРЦ в перший день після локдауна (відео)

1 травня, 21:25

Олександр Марущак , Світлана Кузьменко

І охорона, і відвідувачі абияк дотримуються карантинних правил

Сьогодні в Києві після локдауна відкрилися ТРЦ. Сайт "Сьогодні" перевірив один з них – наскільки там багато людей і наскільки суворо дотримуються карантинні заходів безпеки, які, на відміну від жорстких обмежень, не скасовували.

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Ми побували в одному з ТРЦ на лівому березі столиці і застали там справжній ажіотаж – відвідувачів було дуже багато на всіх поверхах.

Найбільший натовп побачили на ескалаторах – ні про яку соціальну дистанцію не йшлося.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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Також довгі черги утворилися біля примірочних. Юрмилися тут по 15-20 людей, чекаючи своєї черги.

Багато людей носять маски на підборідді. Помітили ми людей, які гуляли по території і зовсім без масок. Охорона їм не робила зауважень.

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Біля деяких магазинів стояла черга з покупців. Охоронець на вході пропускав в торговий зал по 3-4 людини. Чоловік вибачався і просив людей почекати на свою чергу.

Крім того, температуру у відвідувачів перевіряють тільки на центральному вході в ТРЦ. Входів кілька, тому заходять сюди всі бажаючі – хворі і здорові.

А ось відео, як все це було:

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Відео: Сьогодні

Як повідомляв "Сегодня", з 1 травня Київ вийшов з червоною карантинної зони і перейшов в помаранчеву. Це означає, що на громадському транспорті можна їздити в звичайному режимі. Ще дозволено працювати ТРЦ, ринків, ярмарків, кафе, ресторанах, спортивних залів і фітнес-центрів. А з понеділка відновиться навчання для школярів і студентів в офлайн-режимі. Однак все це не скасовує того, що необхідно і далі дотримуватися протиепідемічних обмежень, серед яких:

  • носити захисні маски в громадських будівлях і спорудах, транспорті;
  • самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • проводити масові захід за участю більше однієї людини на 4 кв. метра або наповненістю залів понад 50 місць;
  • перевізникам – заповнювати транспорт пасажирами більше 50% від кількості місць;
  • ресторанам і кафе – розсаджувати більше 4 відвідувачів за одним столом і ставити самі столи на відстані менше 2 м.

У Києві за минулу добу виявили 671 новий випадок захворювання COVID-19 , 69 людей госпіталізували. 35 киян – померли.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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