Без морозу та сонячно: погода у Києві на 15 лютого

Сьогодні в столиці України опадів та "мінусової" температури не прогнозують

Температура повітря сягатиме 6 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у вівторок, 15 лютого, буде сонячною. Повітря прогріється до +6 градусів. Цього дня опадів у столиці України не прогнозують.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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Антициклон Інго подарує Україні багато сонця. Сьогодні у Києві вдень прогнозують від +4 до +6 градусів. Ані снігу, ані дощу цього сьогодні очікувати не варто.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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