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Без оголошення робіт. У Києві зносять історичну будівлю 1950-х років на горі Щекавиця (фото)

29 червня 2021 17:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього в столиці будівель такого типу було три – одну з них знесли раніше

Історична будівля на Олегівській, 36. Фото: Антон Короб/Facebook

Історична будівля на Олегівській, 36. Фото: Антон Короб/Facebook

У Києві в Шевченківському районі зносять колишній гуртожиток 1950-х років. Знесення почали кілька днів тому – на вулиці Олегівській, 36.

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Про це повідомляє краєзнавець Антон Короб в Facebook.

За його словами, будівля була зведена орієнтовно в 1951 році на місці Щекавицького православного кладовища. Жити в ньому повинні були працівники радіостанції.

Фото: Антон Короб / Facebook

"Гуртожитків за цим типовим проєктом у Києві було збудовано три: на Чигорина, 2 (зберігся, реконструйований), на Патріса Лумумби (знищено) і цей. Характерною рисою цього проєкту є ламаний мансардний дах та фігурний високий фронтон, який нагадує північно-європейську архітектуру доби пізнього ренесансу – бароко", – пише Антон Короб.

Фото: Антон Короб / Facebook

Кілька днів тому, без оголошення робіт почали знесення будівлі, яка в силу свого домінуючого положення на горі Щекавиця, "має велике композиційне значення в панорамі літописних київських гір".

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Фото: Антон Короб / Facebook
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Раніше ми писали, що в Києві на Голосіївському проспекті зносять старовинний будинок – будівля колишнього пивного заводу Карла Шульца, 1881 року.

Нагадаємо, в Києві спалахнув скандал через знищення мозаїки на Печерську.

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