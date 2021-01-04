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Без олів'є і шампанського: в Києві понад 700 осіб зустріли Новий рік в метро

4 січня, 21:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Метрополітеном в новорічну ніч скористався 741 пасажир

Новий рік у Києві понад 700 осіб зустріли в метро.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

За його словами, в період з 31 грудня 23:45 до 1 січня 00:15 741 пасажир скористався метрополітеном.

"Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян і гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року", – написав Брагінський.

До речі, 31 грудня на станції "Контрактова площа" заробили годинник, який буде показувати час до прибуття поїзда метро.

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Також ми писали про те, як працюватиме метро в січні під час локдауну. У метрополітені закликають дотримуватися простих правил – носити маску і мити руки після вулиці. Залишатися вдома, якщо відчули ознаки хвороби.

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Київ метро Новий рік метрополітен
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