Без опадів, але вітряно: погода у Києві 8 лютого

Погода в Києві у вівторок, 8 лютого, буде хмарною. Цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище 1 градуса тепла. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода протягом дня Температура коливатиметься від -1 до +1 градуса. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.