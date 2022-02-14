Без опадів: погода в Україні на День усіх закоханих

Сьогодні в Україні буде "плюсова" температура, дощу та снігу не прогнозують

В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 14 лютого, буде теплою. Опадів цього дня не прогнозують. В усіх областях очікується "плюсова" температура. Швидкість вітру сягатиме 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. У всіх регіонах ані снігу, ані дощу не буде. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +4 до +8 градусів. На сході прогнозують 2-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +2-7 градусів. На півдні очікується 4-8 градусів вище нуля.

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У Києві опаді не прогнозують, 4-6 градусів тепла, а в Сімферополі теж буде сухо — +5-7 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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