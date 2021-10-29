Без опадів! Прогноз погоди у Києві на 29 жовтня (карта)

Цього дня у столиці України температура сягатиме 14 градусів тепла

Мешканці столиці можуть залишити зонтики вдома/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, у Києві буде мінлива хмарність. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Упродовж дня у столиці України температура буде +12-14 градусів. Опадів не прогнозують. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Реклама

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Читайте також