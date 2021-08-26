Без вакцинації вчителів не пустять в школи: чи чекати в Києві нову хвилю коронавірусу

У столиці знову заговорили про можливу нову хвилю коронавірусу. У Києві ще влітку чиновники почали роботу над випуском електронних проїзних на випадок введення локдауну. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що буде з Києвом восени і як відіб'ється на поширенні коронавірусу початок навчального року.
Що з вірусом "Дельта"?
Медики кажуть, що зараз ситуація з коронавірусом більш-менш стабільна. У державній установі Київський міський центр контролю і профілактики хвороб відзначають, що наразі спостерігається незначне зростання захворювання. І вірус "Delta" вже циркулює в Києві.
"Тест-системи, які є у нас в наявності, визначають і штам вірусу Delta, але, щоб точно підтвердити саме цей вірус, потрібно робити секвенування – більш ретельну перевірку. Важливо розуміти, що при захворюванні лікування цього штаму таке ж, як і при коронавірусі – рекомендації медиків ті ж. Щоб не було ускладнень, вихід один – вакцинуватися", – розповідає сайту "Сьогодні" Сергій Чумак, і. о. гендиректора ГУ Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
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Чи буде локдаун?
Що стосується обмежувальних заходів, то експерт запевняє, на цей момент ніхто не відміняв карантинних заходів – дотримання масочного режиму в громадських місцях, транспорті. Потрібно не забувати мити руки і обробляти їх антисептиком.
"Ми очікуємо, що у вересні буде зростання захворюваності. Причина проста – все повертаються з відпусток, канікул, зарубіжних поїздок. У людей було багато контактів. А вірус є, він нікуди не зник. Тому може бути будь-який сценарій розвитку подій", – розповідає сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.
Чи будуть працювати школи?
За даними Сергія Чумака, в кінці минулого тижня 60% викладачів і вчителів пройшли вакцинацію. Він додає, що ця категорія входить в групу ризику. При цьому діти прийдуть у школи без вакцинації.
"За регламентним документам, школи повинні заробити 1 вересня, якщо 80% їх персоналу вакциновані. Цей процес буде жорстко контролюватися. Викладачів, які не вакциновані, не допускатимуть до навчального процесу. Це питання тримається на постійному контролі і буде обговорюватися завтра на засідання міського штабу з НС", – відзначає Сергій Чумак.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, кожен другий викладач в Києві вже вакцинований. Про це він заявив сьогодні під час серпневої педагогічної конференції.
"Під час можливого локдауну ми не плануємо закривати дитячі садочки і початкову школу", – заявив мер Києва Віталій Кличко.
Градоначальник закликав усіх вчителів столиці вакцинуватися, зазначивши, що в місті для них відкриті 17 пунктів вакцинації.
- Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
- Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.