Без парасольки ніяк. Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз

У Києві та області завтра, 29 листопада, очікується дощова погода, при цьому температура повітря сягатиме 10 градусів тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, найхолодніше в понеділок удень буде у Києві – 7-9 градусів тепла. У решті районів температура підніметься до 8-10 градусів. Уночі похолодає до 4-6 градусів.
Далі по темі
При цьому у всіх районах області буде дощ. Також синоптики попереджають про сильний вітер у столиці – пориви будуть до 12 м/с.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але потім похолодає. Так, уночі 6 грудня очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.