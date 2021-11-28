Без парасольки ніяк. Якої погоди чекати у Києві завтра – прогноз

Після густого туману столицю накриють дощі – синоптики попередили про зміни погоди у Києві

Погода не балує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та області завтра, 29 листопада, очікується дощова погода, при цьому температура повітря сягатиме 10 градусів тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама

За даними синоптиків, найхолодніше в понеділок удень буде у Києві – 7-9 градусів тепла. У решті районів температура підніметься до 8-10 градусів. Уночі похолодає до 4-6 градусів.

При цьому у всіх районах області буде дощ. Також синоптики попереджають про сильний вітер у столиці – пориви будуть до 12 м/с.

Якою буде погода у Києві 29 листопада. Карта Укргідрометцентру

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

Реклама

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але потім похолодає. Так, уночі 6 грудня очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.