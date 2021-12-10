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Бив суперника ногами: у Києві підлітки побилися через дівчину (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 17:38
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Відео бійки з'явилося у мережах в обід
Бійка сталася на вулиці / Колаж "Сьогодні"
Бійка сталася на вулиці / Колаж "Сьогодні"

У Києві підлітки влаштували бійку через дівчину. Відео з'явилося у соціальних мережах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Реальний".

Деталі

На відео видно, що один хлопець починає штовхати суперника, а згодом б'є його ногами.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що уточнюють інформацію, де саме сталася бійка між підлітками.

"За попередньою інформацією до чергових частин столиці викликів стосовно бійок між підлітками не надходило. Але ми продовжуємо перевірку. Наразі невідомо в якому місті стався цей інцидент. За інформацією з трьох районів Києва, подібних бійок у них не було", – повідомили у поліції Києва.

Там додають, що відео з'явилося сьогодні пообіді. З цього моменту правоохоронці розбираються, де сталася бійка.

"На жаль, на ньому мало відомих місць. Можливо, це навіть Київська область", – додали в поліції.

У Дніпрі дві компанії влаштували бійку зі стріляниною через дівчину

Вночі у Дніпрі сталася стрілянина у районі набережної біля готелю "Дніпропетровськ". В результаті постраждали люди, на місце приїхали кілька карет "швидких" та екіпажів поліції.

Двоє хлопців побилися в туалеті закладу через дівчину, після чого конфлікт між двома компаніями продовжився на вулиці, почалася бійка. На одного з хлопців напали з ножами, той, водночас, дістав автомат Калашникова і почав стріляти у повітря.

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