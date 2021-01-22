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Білборди з нецензурною лайкою "з'явилися" у Києві. У КМДА пояснили скандальні фото

22 січня, 14:11

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Фото такої реклами опублікували у Мережі

В інтернеті з'явилися фотографії київських білбордів з рекламою кол-центру 15-51 з нецензурними словами. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися в ситуації.

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Дані фотоілюстрації з'явилися в Telegram-пабліках.

"Цього разу Київська міська влада перевершила сама себе. Вони дійсно глибоко занурилися в проблеми міста", – підписали фото в Мережі.

В управлінні з питань реклами КМДА прокоментували появу дивної реклами від міського кол-центру 15-51, де нібито була допущена помилка в слові "під'їзд".

"Це однозначно фотошоп. Або хворі фантазії того, хто його зробив. Це не має жодного відношення до реального рекламному щиту, який встановлений у місті", – пояснили сайту "Сьогодні" в управлінні з питань реклами КМДА.

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Раніше ми писали, що патрульні прокоментували скандальні білборди в Києві. З білбордів до водіїв звертаються по імені і просять не порушувати правила дорожнього руху.

Нагадаємо, в 2018 році Київрада запровадила новий спосіб боротьби з незаконною вуличною рекламою в місті. Позбавлятися від такого "сміття" вирішили за допомогою системи автодозвону.

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Київ КМДА білборд темрява мати

Джерело: Сьогодні

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