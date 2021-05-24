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Вболівають за Шахтар: на Київщині Фонд Ахметова допомагає вихованцям дитбудинку сімейного типу

24 травня, 21:09

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Діти привітали Шахтар з 85-річчям – підготували святкову листівку, де написали приємні побажання – сподіваються при нагоді передати її футболістам

На Київщині вихованці дитбудинку сімейного типу зробили святкову листівку в честь 85-річчя донецького Шахтаря.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Хлопці виховуються в дитячому будинку сімейного типу. Зараз їм по сімнадцять років. Десять з них – захоплюються футболом. Гриша досі згадує, як закохався у гру мільйонів – він грав у Макіївці та мріяв стати професійним гравцем.

"Там цікаво було грати, там газон, все – ідеально. Все було створено для ідеальної гри. Я б залишився, далі продовжував, але війна вона все переламала і через це не вийшло", – сказав вихованець дитячого будинку сімейного типу Григорій Шульга.

Через бойові дії разом із мрією він втратив мирне дитинство. А вся його родина була змушена поїхати з міста.

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"Коли ми їхали в автобусі, то вже стояли блокпости здорові бетонні", – сказав вихованець дитячого будинку сімейного типу Олександр Минович.

Відео: Сьогодні

"Фонд Ріната Ахметова дав автобус, більш ніхто – боялися всі їхати. А Фонд Ріната Ахметова вивозив людей", – сказала мати-вихователька Надія Лужецька.

У 2014-му Фонд Ріната Ахметова евакуював у безпечні райони понад 39 тисяч мирних жителів. Ті часи для дитячого будинку сімейного типу були вкрай важкими – постійні переїзди й туга за домівкою.

"Я знав, що починається війна, тому не ставив зайвих запитань", – сказав вихованець дитячого будинку сімейного типу Олександр Минович.

Тоді підтримав Фонд Ріната Ахметова. Спочатку допомагав із житлом, а відколи родина оселилася на Київщині – передає дітям подарунки до свят.

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"Спасибі Рінату Ахметову за те, що він допомагає нам і таким же самим сім'ям як ми", – сказав вихованець дитячого будинку сімейного типу Олександр Минович.

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Зараз Надія Лужецька виховує вісьмох хлопчиків і дівчаток.

"Дивишся на дітей, які таке пережили, і хочеться дати їм все саме що найкраще", – каже Надія Лужецька.

Її діти дуже цінують кожну мить щастя. А це одна з них.

"Коли Шахтар грає, мої діти всі там в телевізорі. А потім – а-а-а! – Шо таке? – Шахтар виграв", – розповіла Лужецька.

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За "помаранчево-чорних" родина вболіває вже багато років. Особливо запам'яталися перемоги на "Донбас Арені".

"По всьому стадіону всі почали підніматися з трибуни і хвиля пішла, пішла, пішла – це красиво і цікаво", - розповів вихованець Григорій.

Вісімдесятип'ятиріччя улюбленої команди Сашко та Гриша святкують удома, у селі на Київщині. Привітання залишають на папері.

"Ми їм побажали голів, удачі і всього найкращого", – розповів Григорій.

При нагоді святкову листівку сподіваються передати комусь із футболістів особисто.

Раніше ми повідомляли, що у дитячому будинку сімейного типу Гречанових з Маріуполя шість дітей ростуть в любові і злагоді. Серед вихованців вже є і ті, хто живе самостійним життям, але не забувають про батьків-вихователів, які їх виростили. А ось про що мріють ті, хто зараз тільки готується покинути сімейне гніздо? Дізнавалася кореспондент Вікторія Чистюхіна.

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