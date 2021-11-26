Хворих все більше, але "червону зону" можуть скасувати: яка ситуація з COVID-19 у Києві

За добу у місті зафіксували 1 438 нових випадків коронавірусу за добу

У столиці від коронавірусу за добу померли 42 людини / Колаж "Сьогодні"

Київ все ще знаходиться у "червоній зоні" адаптивного карантину. Щодня у місті продовжують фіксувати понад тисячу нових випадків COVID-19.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у столиці

Станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксували 1438 нових випадків коронавірусу за добу. Померли від коронавірусу за цей період 42 людей, а вилікувалися – 1111.

Ситуація у місті з початку пандемії:

захворіли – 294 563 людей,

вилікувалися – 251 840,

померли – 7372.

Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

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У Києві все ще висока смертність

Як запевнив нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками.

"Єдиний високий показник – це смертність. А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коли Київ вийде із "червоної зони"

Столиця живе у "червоній зоні" адаптивного карантину вже 25 днів. За прогнозами експертів KSE, Київ може вийти із неївже наступного тижня.

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

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Кав'ярня просить чайові на ПЛР-тести

В одній із київських кав'ярень біля Окружної просять чайові, щоби співробітники змогли зробити ПЛР-тести про відсутність коронавірусу. Таким чином кав'ярня зможе продовжувати працювати в умовах жорсткого локдауну.

Вартість ПЛР-тестів становить близько 800-900 гривень залежно від лабораторії.

Вартість одного ПЛР-тесту складає близько 800-900 гривень, його потрібно робити кожні 72 години. / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.

. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

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