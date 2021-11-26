Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Хворих все більше, але "червону зону" можуть скасувати: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 10:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За добу у місті зафіксували 1 438 нових випадків коронавірусу за добу
У столиці від коронавірусу за добу померли 42 людини / Колаж "Сьогодні"
У столиці від коронавірусу за добу померли 42 людини / Колаж "Сьогодні"

Київ все ще знаходиться у "червоній зоні" адаптивного карантину. Щодня у місті продовжують фіксувати понад тисячу нових випадків COVID-19.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика коронавірусу у столиці

Станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксували 1438 нових випадків коронавірусу за добу. Померли від коронавірусу за цей період 42 людей, а вилікувалися – 1111.

Ситуація у місті з початку пандемії:

  • захворіли – 294 563 людей,
  • вилікувалися – 251 840,
  • померли – 7372.

Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації.
Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У Києві все ще висока смертність

Як запевнив нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками.

"Єдиний високий показник – це смертність. А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коли Київ вийде із "червоної зони"

Столиця живе у "червоній зоні" адаптивного карантину вже 25 днів. За прогнозами експертів KSE, Київ може вийти із неївже наступного тижня.

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Кав'ярня просить чайові на ПЛР-тести

В одній із київських кав'ярень біля Окружної просять чайові, щоби співробітники змогли зробити ПЛР-тести про відсутність коронавірусу. Таким чином кав'ярня зможе продовжувати працювати в умовах жорсткого локдауну.

Вартість ПЛР-тестів становить близько 800-900 гривень залежно від лабораторії.

Вартість одного ПЛР-тесту складає близько 800-900 гривень, його потрібно робити кожні 72 години.
Вартість одного ПЛР-тесту складає близько 800-900 гривень, його потрібно робити кожні 72 години. / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.
  • Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

Раніше ми писали:

  • За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людина, повністю імунізовано – 164 127 людина.
  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованихпотребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробкуCOVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

8 901

захворіло за тиждень в Києві

-2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти