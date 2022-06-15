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Велика дерусифікація. У Києві можуть з'явитися вулиці Махова, Героїв полку "Азов" та Чорнобаївська

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 червня, 14:23
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У столиці почали голосування, щоб прибрати назви, пов’язані з Росією
В Києві готуються перейменувати 300 вулиць та площ.
В Києві готуються перейменувати 300 вулиць та площ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стартувало голосування щодо перейменувань об’єктів у Києві, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Участь у голосуванні можуть взяти усі українці. Для цього треба завантажити мобільний додаток "Київ Цифровий".

Про це повідомили у КМДА.

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До списку наразі увійшли майже 300 об’єктів, відібрані експертною комісією. Взяти участь у голосуванні можуть всі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID. Голосування триватиме до 19 червня включно.

Щоб проголосувати:

  • обирайте "Електронна демократія" – "Голосування за дерусифікацію"
  • переглядайте перелік назв і натискайте "Проголосувати".

Міська влада закликає українців обирати відповідально та свідомо, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення.

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Перейменовувати пропонують вулиці, провулки, площі та проспекти. Серед запропонованих назв – вулиця Охтирська замість Амурської, Богодухівська замість Брянської, Чорнобаївська замість Героїв Бреста, Героїв полку "Азов" замість Маршала Малиновського та багато інших.

Вулиця на честь Олександра Махова

Наречена загиблого журналіста Олександра Махова розповіла, що комісія підтримала варіант перейменування на його честь вулиці Жолудєва, що в Києві. Але попереду ще один етап- збір голосів.

Анастасія Блищик написала, що треба зробити:

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  • Оновіть або завантажте додаток "Київ Цифровий"
  • Зайдіть та знизу натисніть літеру "К"
  • Побачите розділ "Дерусифікація"
  • Авторизуйтеся
  • У пошуковику забийте "Жолудєва"
  • Оберіть варіант за ОЛЕКСАНДРА МАХОВА
  • Проголосуйте!

Як проголосувати. Фото: скріншоти з додатку

Раніше ми писали, що у Києві затягнувся процес перейменування п'яти станцій метро, про яке влада заявила ще на початку квітня.

Нагадаємо, мер Одеси оголосив спецоперацію проти російських назв у місті. Він заявив про необхідність перейменування певних вулиць, насамперед тих, які не пов'язані з історією міста.

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ББМ
4
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Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 230
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
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Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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