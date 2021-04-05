"Велике будівництво" почалося під Києвом: як дорожники ремонтують об'їзну (фото)

Усього у 2021 році хочуть відновити понад 200 км доріг державного значення

У рамках програми президента "Велике будівництво" у 2021 році планується відремонтувати 13 км дороги Р-03 Північно-східного обходу Києва в Бориспільському районі. Ремонтні роботи вже розпочато.

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Про це повідомляє "Укравтодор".

Працівники вже обробляють зношені дороги і посипають спеціальною сумішшю. Також вони зміцнять узбіччя, зроблять верхній шар дорожнього покриття, встановлять нові дорожні знаки та розмітку.

Ці 26,4 км дороги важливі для Київського регіону та Бориспільського району. Дорога з'єднує дві міжнародні траси: М-03 Київ – Харків – Довжанський і М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Нею їде весь вантажний транспорт в обхід Борисполя.

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У 2020 році на дорозі Р-03 оновили 5 км дороги і відремонтували шляхопровід через залізницю.

У 2021 році в Київській області планують відремонтувати понад 200 км доріг державного значення.

Нагадаємо, реалізацію мегапроєкту "Укравтодору" зі створення Київської обхідної дороги планують почати вже влітку в рамках програми президента "Велике будівництво".

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