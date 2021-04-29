"Велике будівництво" Зеленського: що побудують у Київській області на 300 мільйонів

На сьогоднішній день готовність будівництва на об'єктах становить 23%, особливо постаралися з дитсадками

У цьому році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується побудувати і відремонтувати 18 об'єктів соціальної інфраструктури в Київській області. На багатьох з них роботи вже почалися.

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Про це повідомили в Київській обласній держадміністрації.

На відновлення інфраструктури Київської області за програмою президента виділено близько 313 млн грн, частина з цих коштів – співфінансування з місцевих бюджетів.

"Ми продовжуємо активну роботу над розвитком соціальної інфраструктури нашої області. Загальний ступінь будівельної готовності щодо об’єктів "Великого будівництва" у регіоні становить 23%. Якщо деталізувати, школи – 6,4%, дитячі садочки – 26,3%, спортивні заклади – 38,7%. Стосовно всіх проєктів роботи проходять згідно з планом. Для нас важливо – не просто розбудовувати Київщину, а робити це якісно", – заявив заступник голови Київсько ОДА Андрій Лісовик.

Він також розповів, що в рамках "Великого будівництва" планується створення сучасного Центру надання адміністративних послуг у Білій Церкві. Роботи на об'єкті розпочнуться незабаром.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в рамках цієї програми в Бучі відкриють унікальну Академію спорту, на яку виділили 111 мільйонів гривень.

Цього року в Україні до Програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" включені 500 соціальних об’єктів: 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 спортивних об’єктів, 35 лікарень та 20 культурних об’єктів, 200 амбулаторій, а також 40 проєктів економічного розвитку.