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Боротьба за МАФи на Троєщині: під час демонтажу зіткнулися з опором (фото)

24 березня, 14:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пробито шість коліс, пошкоджені бампер, лобове скло і фари

У Києві демонтували незаконно встановлені тимчасові споруди в Деснянському районі.

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Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Так, демонтаж пройшов на проспекті Маяковського, 15-17.

"Працюємо від самого ранку. На жаль, під час демонтажу майже щодня зіштовхуємося зі спротивом невідомих осіб. За сьогодні маємо пошкодження двох машин спецтехніки, що використовуються для транспортування об’єктів на штрафмайданчик. Пробито шість коліс, пошкоджено бампер, лобове скло та фари. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Попри опір, понад 100 квадратних метрів території вже звільнено від незаконних тимчасових споруд. Велика подяка всім службам, що допомагають виконувати нам свою роботу", – прокоментував Тимур Ткаченко.

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Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити. Таким чином він протестував проти знесення МАФу.

Також нагадаємо, в Тернопільській області чоловік підпалив себе через пенсії – чоловік облив бензином і підпалив себе прямо посеред Центру зайнятості.

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Київ КМДА Троєщина демонтаж МАФи поліцейські

Джерело: Сьогодні

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