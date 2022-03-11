Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Боялися розлуки: у Києві під час війни одружилися медики (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 12:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі всі працівники лікарні постійно перебувають на робочому місці через велику кількість пацієнтів
Лікар зробив пропозицію медсестрі за два дні до початку війни / Колаж "Сьогодні"
Лікар зробив пропозицію медсестрі за два дні до початку війни / Колаж "Сьогодні"

У Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися двоє медпрацівників.Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Боялися, що можуть розлучитися

Лікар-реаніматолог зробив пропозицію медсестрі блоку кардіореанімації за два дні до початку війни. Проте після початку військових дій у клінічній лікарні № 5 у Києві, де працюють закохані, почали приймати поранених.

"Одружитися зараз вони вирішили після того, як стали працювати у важких умовах військових дій. Вони боялися, що війна може розлучити. Дмитро рвався до ЗСУ. Він уродженець Сумської області. Там залишилися його батьки. Він хотів помститися за ті руйнування і вбивства, які здійснив агресор", – каже завідувач відділення Валерій Батушкін.

Лікарня стала другим будинком

Медик додає, що зараз усі лікарі постійно перебувають на робочому місці через велику кількість пацієнтів.

"І ось вони вирішили розписатися. Це сталося вчора. Ні кілець, ні фати. Вони розписалися у робочій формі, але були дуже щасливі", – додав Валерій Батушкін.

Життя триває

У селищі Авангард Одеської області пройшла весільна церемонія. Почалася вона в ЦПАУ, проте після сирени її довелося продовжити бомбосховищі.

Реклама

Також у бомбосховищі Херсона народилися два хлопчики. Медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців.

А ось у Рівненській області одружилися двоє нацгвардійців.Церемонія відбулася у забарикадованій міській раді, а також без білої сукні, друзів, батьків.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Ворог завдав ударів, система тривоги не спрацювала. Що відбувається в Івано-Франківську 11 березня Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти