Кидають у вікна каміння. У Києві можуть зупинити роботу маршруток

У водіїв вже нерви на межі через постійні конфлікти з пасажирами

В Асоціації перевізників Києва та Київської області не виключають, що через карантинні обмеження доведеться взагалі зупинити роботу маршруток у Києві. У водіїв вже нерви на межі через наростаючі та постійні конфлікти з пасажирами і поліцією.

"Зараз в Києві проводяться масові рейди по виявленню в маршрутках стоячих пасажирів. Водії намагаються не брати пасажирів більше ніж належить. Через це виникають постійні конфлікти. Люди з зупинок навіть кидають камені в автобуси за те, що ті не зупинилися – всі хочуть доїхати на роботу. На кінцевих зупинках пасажири лізуть в бійки з водіями і кричать, що самі будуть розбиратися з поліцією. Тобто, ситуація дуже складна і напружена", – сказав "Сьогодні" Ігор Моісеєнко, голова "Асоціації перевізників Києва та Київської області".

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За його словами, поліція посилила рейди і фактично блокує роботу маршруток Києва. Якщо ще вранці водій може якось умовляти людей не набиватися в салон, то ввечері, коли на зупинці збирається захмелілий натовп – вони його просто можуть розірвати за відмову пустити в салон.

"Тільки з сьогоднішнього ранку складено до 60 протоколів на водіїв маршруток. А один протокол – це штраф у розмірі 17 тисяч гривень. І він складається саме на водія. З цієї причини водії просто з'їжджають з маршрутів в парк і відмовляються працювати. Водій фізично не в змозі не пускати в салон пасажирів – це завдання поліції. Нехай ставлять на кожній зупинці поліцейського, і він контролює кількість пасажирів в салоні", – зазначає Ігор Моїсеєнко.

Раніше ми повідомляли, що кияни застрягли у величезних чергах на зупинках і блокують транспорт.

Також нагадаємо, у Києві за добу виявили менш 1300 нових випадків COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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