Платитимемо і за свою тару? Як у Києві продають пластикові пакети після подорожчання

Журналісти "Сьогодні" перевірили, чи справді у магазинах значно зросла вартість пластикових пакетів і як їх продають зараз

Як у Києві продають одноразові пластикові пакети / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 лютого магазини зобов'язали продавати пластикові пакети не дешевше ніж 2 грн. Проте у столиці їх все ще продають за символічною ціною – лише 10 копійок.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Зокрема, журналісти відвідали магазин "Сільпо". Там біля стійки вказано, що ціна тонкого пластикового пакета становить 10 копійок, незалежно від його розміру.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Про різке подорожчання цього товару у супермаркеті не чули. Адміністратор розповіла, що їм жодних вказівок не надходило.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Водночас працівниця "Сільпо" уточнила, що покупцям, які приходять до магазину зі своїми пластиковими пакетами, також доведеться за них платити. Мовляв, так прописано у законі. Однак це правило в їхньому магазині не виконують.

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Як у інших магазинах?

1 лютого в інших супермаркетах Києва журналісти "Сьогодні" також не знайшли дорогих пакетів. Наприклад, у "Сільпо" на Дніпровській набережній використовують екологічні пакети з кукурудзяного крохмалю, тому вони взагалі безкоштовні.

Водночас у Novus на Дніпровській набережній усі одноразові пакети коштують по 10 копійок, а в супермаркеті "Велика кишеня" одноразові пластикові пакети усі безкоштовні. Покупці платять лише за великі пакети вагою від трьох кілограмів.