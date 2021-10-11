Буде дощ? Яка погода чекає киян в найближчі дні

Температура повітря поки очікується до 14 градусів тепла вдень, але в середу буде похолодання

Синоптики розповіли, які погодні сюрпризи чекають киян / Фото: Колаж: Сьогодні

На цьому тижні в Києві буде прохолодна і місцями дощова погода. Однак температура в ці дні ще сильно не впаде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок, 11 жовтня, синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вдень максимальна температура повітря складе 14 градусів тепла, а вночі – 2 градуси. Вдень вітер буде південно-східний – 5-10 метрів в секунду.

У вівторок, 12 жовтня, без опадів. Вночі трохи потеплішає, температура повітря складе вдень 14 градусів. Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів.

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У середу, 13 жовтня , Передають дощ. Похолодає до 11 градусів, вдень очікуються опади. У темний час доби температура повітря складе максимум 5 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні в жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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