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Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 13 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
13 жовтня, 06:00
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Цього дня в Україні крім дощів очікується вітряна погода
Майже всю Україну накриють дощі/Колаж: Сьогодні
Майже всю Україну накриють дощі/Колаж: Сьогодні

У середу, 13 жовтня, в Україні очікується прохолодна, дощова погода. Водночас Буковель засинає першим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня дощі обійдуть тільки західну Україну. У всіх областях вітер буде 7-12 м/сек.

На заході України варто очікувати 9-12 градусів тепла. На сході прогнозують +11-17 градусів.

У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть 9-13 градусів тепла. На півдні температура складе +10-17 градусів.

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У Києві вдень прогнозують дощ. Температура коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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