Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 13 жовтня

У середу, 13 жовтня, в Україні очікується прохолодна, дощова погода. Водночас Буковель засинає першим снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня дощі обійдуть тільки західну Україну. У всіх областях вітер буде 7-12 м/сек.
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На заході України варто очікувати 9-12 градусів тепла. На сході прогнозують +11-17 градусів.
У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть 9-13 градусів тепла. На півдні температура складе +10-17 градусів.
У Києві вдень прогнозують дощ. Температура коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.
Природні катастрофи в Україні
Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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