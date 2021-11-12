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Буде тепліше і водночас вітряно: прогноз погоди у Києві на 11 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
12 листопада, 06:30
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П'ятниця у столиці України буде хмарною
За прогнозами синоптиків, цього дня у столиці опадів не буде/Колаж: Сьогодні
За прогнозами синоптиків, цього дня у столиці опадів не буде/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 12 листопада, у Києві прогнозують незначне підвищення температури. Очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +7 до +9 градусів. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках. Таке явище не є характерним для цього місяця.

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"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", — пишуть у Мережі.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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