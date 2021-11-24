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Будьте уважні! Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 09:12
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту
У столиці очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці у середу, 24 листопада, у Києві та області водіїв попередили про небезпеку. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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На дорогах буде небезпечно

24 листопада у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця – І рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Погода на 24 листопада

У середу, 24 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Водночас в країні буде холодно.

Упродовж дня на території України очікується мінлива хмарність. Вітер — 7-12 м/с.

На заході температура становитиме 3-6 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +2 градусів.

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У північних регіонах температура становитиме 1-6 градусів тепла. На півдні — +1-6 градусів.

У Києві опадів не прогнозують, 2-4 градуси тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +4-6 градусів.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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