Будьте уважні! Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту

У столиці очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці у середу, 24 листопада, у Києві та області водіїв попередили про небезпеку. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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На дорогах буде небезпечно

24 листопада у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця – І рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Погода на 24 листопада

У середу, 24 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Водночас в країні буде холодно.

Упродовж дня на території України очікується мінлива хмарність. Вітер — 7-12 м/с.