Чи будуть дощі на свята в Києві? Синоптики дали прогноз на вихідні

Наступні дні в столиці не будуть достатньо жаркими

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У Києві на святкові вихідні, 8-9 травня, опадів не очікується, а температура підніметься до 15 градусів. Однак, синоптики попереджають, що буде вітряно і хмарно.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В суботу , 8 травня, в місті вдень буде 13-15 градусів тепла і без опадів, а вночі температура на градуснику опуститися до 8-10 градусів.

Північно-західний вітер вдень сягне 7-12 м/с.

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В неділю, 9 травня, синоптики обіцяють мінливу погоду, без опадів. Температура вдень становитиме 13-15 градусів тепла, а вночі різко опуститися до 2-4 градусів.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

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Раніше ми писали, що в Україні йде потепління і як зміниться погода в найближчі дні.

Тим часом в Німеччині погодна аномалія – країну раптово засипало снігом.