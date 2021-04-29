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Бугрова офіційно призначили ректором КНУ ім. Шевченка

29 квітня, 18:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Через місяць, після перемоги на виборах, Міносвіти офіційно уклало з ним контракт на п'ять років

У четвер, 29 квітня, кандидата філософських наук, професора Володимира Бугрова призначили ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

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Про це повідомляє центр комунікацій КНУ.

"Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті", - йдеться в повідомленні.

Бугров у 1991 році став закінчив філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка та пропрацював у цьому університеті 29 років.

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/ Фото: пресслужба

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Він у березні 2021 року переміг на виборах ректора. Бугров вийшов у другий тур, де набрав 44,04%. А його опонент – доктор економічних наук, професор Олександр Рожко 15,2%.

Раніше ми повідомляли, що сім вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу QS Ranking. Серед них Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, він "осів" між 601-м і 650-м місцем.

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