Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Буря у Києві: у столиці за 30 хвилин випала тижнева норма опадів

19 липня 2021 14:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У місті випало 18 мм опадів – техніка та комунальні працівники не впорались зі стихією та не змогли уникнути наслідків

До ліквідації наслідків негоди залучено 12 бригад гідрослужб / Фото: колаж "Сьогодні"

До ліквідації наслідків негоди залучено 12 бригад гідрослужб / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, у Києві, де зливи затопили місто, за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".

На місці працює техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств. Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор".

Читайте також: У Києві затопило "Берестейську" та "Академмістечко": на станцію метро потрапила вода (відео)

"Техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги. Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів", - йдеться у повідомленні.

В тренді
Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів
Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Опади були такими рясними, що за 30 хвилин випало 18 мм опадів, а 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза у різних районах міста.

Крім того, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив усе на своєму шляху.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталосяІнші новини
"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила МережуІнші новини
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)Інші новини
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)Інші новини
Дніпро
Дніпро "атакують" медузи – з чим це пов'язано і чи є небезпекаІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти