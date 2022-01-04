"Був Київ зелений, став бетонний". У центрі столиці масово рубають дерева (фото)

У Києві чоловіки зі спецтехнікою прибрали дерева зі схилу біля НСК "Олімпійський" – як відреагували місцеві жителі

У Києві "оголили" схил Черепанової гори / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі столиці повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. У Мережі обговорюють, навіщо зачистили місце, де раніше відпочивало багато людей.

Фото з місця опублікував мешканець Києва Кирило Степанець.

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Степанець наголосив, що раніше на цьому місці відпочивали місцеві мешканці.

На місце пригнали спецтехніку. Фото з групи "Сусіди. Голосіїв"

"Просто вже немає слів. Коли мені було шість років, батьки відвели на теніс. Ми займалися в чудовому, затишному лісопарку прямо в центрі міста! Старожили Печерську пригадують, як тут бігали білочки, як гомоніло пташине царство", – написав він.

Схил залишився майже без дерев. Фото: Кирило Степанець

Як відреагували у Мережі?

У соцмережах жителі Києва цікавляться, чи викликали поліцію. Люди вважають, що територію зачистили для нових будівель.

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На місці працювали кілька людей. Фото з групи "Сусіди. Голосіїв"