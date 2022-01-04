"Був Київ зелений, став бетонний". У центрі столиці масово рубають дерева (фото)

У центрі столиці повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. У Мережі обговорюють, навіщо зачистили місце, де раніше відпочивало багато людей.
Фото з місця опублікував мешканець Києва Кирило Степанець.
Степанець наголосив, що раніше на цьому місці відпочивали місцеві мешканці.
Далі по темі
"Просто вже немає слів. Коли мені було шість років, батьки відвели на теніс. Ми займалися в чудовому, затишному лісопарку прямо в центрі міста! Старожили Печерську пригадують, як тут бігали білочки, як гомоніло пташине царство", – написав він.
Як відреагували у Мережі?
У соцмережах жителі Києва цікавляться, чи викликали поліцію. Люди вважають, що територію зачистили для нових будівель.
- Де це відбувається? Поліцію викликали?
- Знаю, що ділянка у приватній власності, а значить фактично що хоче, те й робить. На жаль. Припускаю, що буде черговий БЦ, а можливо, і готель.
- Київ був найзеленішою столицею світу, а нині одні забудови, ТРЦ, заправки, стоянки та бруд.
- Хто не знає, вся територія за Олімпійським, зелена зона, забудовуватиметься впритул під капонір, це перші "дзвіночки" готують навесні.
- Житловий будинок буде. Будує Лота МНВ, і земля їхня давно.
- Був Київ зелений, став бетонний!
- Відкритий бандитизм серед білого дня. Вимагайте документи та дозволи. Немає документів – викликайте поліцію.