Мріяла про дитину, але лікарі не давали надій. Як киянка стала матір'ю прийомної дочки

Після отримання діагнозу жінка народила ще одного хлопчика

Мешканка Києва Вікторія Стрільчик виховує рідних дітей і прийомну дочку. Жінка поділилася тим, як удочерила дівчинку.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Вікторія виховувала двох старших синів і мріяла про ще одну дитину, але лікарі не давали їй жодної надії.

"У мене було шість завмерлих вагітностей, три з яких були на дуже великому терміні. Потім був такий діагноз, коли я вже зрозуміла, що народжувати у мене не вийде", – сказала вона.

Тоді Вікторія багато часу волонтерила в будинках малюка і вирішила дитину усиновити. Однак на фінальному етапі процедури оформлення документів дізналася, що вагітна Данилом.

Відео: Сьогодні

Жінку в намірах це не зупинило незважаючи на те, що три рази діти, яких вона вибирала, потрапляли в інші родини. Одного разу Вікторії розповіли про покинуту дитинку. Через тиждень маленька вже була у її обіймах.

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Тепер між Аліною і її братом Данилом півтора року різниці у віці. Дівчинка розповідає, що ніколи не намагалася знайти свою сім'ю по корінню.

Зараз вона затребувана модель, знімається у різних проектах, хоча її справжня любов – сучасні танці.

Свою історію мати Вікторія розповіла на сторінках порталу для усиновителів Фонду Ріната Ахметова "Сирітству – Ні!". Завдяки порталу майже 10 000 дітей знайшли батьків.

Також фонд проводить тренінги для опікунів та вихователів, де вчаться протистояти емоційному вигоранню.

"Треба десь брати не тільки інформацію, а й підтримку. Тому що коли стикаєшся з адаптацією, не можна в цьому знаходитися одною. Потрібно розуміти, що хтось таке вже пройшов", – сказала мати.

Нагадаємо, ми писали, як сім'я усиновила десять дітей, щоб повернути їх до нормального життя.

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Крім того, нещодавно подружжя з Маріуполя розповіли, як стали прийомними батьками.

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