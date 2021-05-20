Ціла епоха. У Києві відкрили пам'ятник австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному (фото)

Автором пам'ятника є скульптор Михайло Горловий – він був присутній на відкритті

У Києві відбулося відкриття пам'ятника ерцгерцогу Австрії із старовинного роду Габсбургів, політичному українцю Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбурга).

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Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України .

Пам'ятник відкрили недалеко від станції метро "Лук'янівська". Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам'ятника зазначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена з найвідоміших фотографій Габсбурга-Вишиваного.

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"Василь Вишиваний для багатьох сучасних українців – невідома історична постать. Роками наші вороги нищили всі згадки про свої злочини і наших Героїв. А Василь Вишиваний – це ціла епоха. Його життя – історія боротьби українців. Відкрити для сучасників цю історію ­– це продовжити боротьбу, за яку Вишиваний віддав життя. Завдяки пам’ятнику ми поширимо інформацію про цю надзвичайну особистість як в Україні, так і в Австрії, Європі, Росії", – говорить співзасновник громадської спілки "Музичний Батальйон" Олександр Юрков.

У березні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Навчальному центру Національної гвардії України почесного найменування "імені Василя Вишиваного". Тому саме гвардійцям випала честь відкривати цей монумент.

На відкритті цього пам'ятника були присутні народні депутати України, представники духовенства, громадські діячі, музиканти та інші.

Відзначимо, що в цьому місці пам'ятник з'явився не випадково – адже саме тут він провів останні дні свого життя, в 1948 році в Лук'янівській в'язниці, куди його з Відня викрали і перевезли співробітники НКВС. У цій же тюрмі він був замученим, а тіло таємно поховано біля огорожі Лук'янівського кладовища.

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Нагадаємо, за час командування сотнею в складі 13-го полку уланів, Василь Вишиваний зробив її повністю української, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один з його солдатів-українців, яку він з гордістю носив.

Нагадаємо, в Києві на Володимирській гірці вандали відбили голову мармуровому орлу біля пам'ятника Данте. У мерії підтверджують, що голову орла відбивали чотири рази, але поліція так нікого і не спіймала.

Крім того, поліція затримала двох людина, яких підозрюють в тому, що вони облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові.