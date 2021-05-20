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Ціла епоха. У Києві відкрили пам'ятник австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному (фото)

20 травня, 19:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автором пам'ятника є скульптор Михайло Горловий – він був присутній на відкритті

У Києві відбулося відкриття пам'ятника ерцгерцогу Австрії із старовинного роду Габсбургів, політичному українцю Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбурга).

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Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії України .

Пам'ятник відкрили недалеко від станції метро "Лук'янівська". Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам'ятника зазначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена з найвідоміших фотографій Габсбурга-Вишиваного.

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"Василь Вишиваний для багатьох сучасних українців – невідома історична постать. Роками наші вороги нищили всі згадки про свої злочини і наших Героїв. А Василь Вишиваний – це ціла епоха. Його життя – історія боротьби українців. Відкрити для сучасників цю історію ­– це продовжити боротьбу, за яку Вишиваний віддав життя. Завдяки пам’ятнику ми поширимо інформацію про цю надзвичайну особистість як в Україні, так і в Австрії, Європі, Росії", – говорить співзасновник громадської спілки "Музичний Батальйон" Олександр Юрков.

У березні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Навчальному центру Національної гвардії України почесного найменування "імені Василя Вишиваного". Тому саме гвардійцям випала честь відкривати цей монумент.

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На відкритті цього пам'ятника були присутні народні депутати України, представники духовенства, громадські діячі, музиканти та інші.

Відзначимо, що в цьому місці пам'ятник з'явився не випадково – адже саме тут він провів останні дні свого життя, в 1948 році в Лук'янівській в'язниці, куди його з Відня викрали і перевезли співробітники НКВС. У цій же тюрмі він був замученим, а тіло таємно поховано біля огорожі Лук'янівського кладовища.

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Нагадаємо, за час командування сотнею в складі 13-го полку уланів, Василь Вишиваний зробив її повністю української, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один з його солдатів-українців, яку він з гордістю носив.

Нагадаємо, в Києві на Володимирській гірці вандали відбили голову мармуровому орлу біля пам'ятника Данте. У мерії підтверджують, що голову орла відбивали чотири рази, але поліція так нікого і не спіймала.

Крім того, поліція затримала двох людина, яких підозрюють в тому, що вони облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові.

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