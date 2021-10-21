Ціла фура іграшок! Чим прикрасять головну ялинку країни в цьому році

Новорічне дерево на Софійській площі прикрасять невеликими кульками двох кольорів

Головна ялинка країни в 2022 році / Колаж "Сьогодні"

У Києві триває підготовка до новорічних та різдвяних свят, які традиційно пройдуть на Софійській площі. Головна ялинка країни цього року буде штучною, як і в минулому році, а її висота буде 31 метр.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, якими іграшками її прикрасять.

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Ціла фура іграшок

Іграшки в цьому році будуть абсолютно новими. Зараз їх ще виготовляють на підприємстві у Львівській області.

"У цьому році ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна – 8 сантиметрів в діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, і 25% – золотого. За обсягом це ціла фура іграшок. Приблизно, через тиждень їх привезуть до Києва ", – розповів сайту" Сегодня "президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Головна ялинка країни буде немов в бісер

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені з пластика. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде немов оповите бісером.

Робочим доведеться здорово потрудитися, щоб розвісити 20 тисяч невеликих кульок на ялинці висотою в 31 метр.

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Головна ялинка країни 2022 року. Фото: організаторів новорічного свята на Софійській площі

Ширше на три метри

Над головною ялинкою з'явиться купол у вигляді зоряного неба, його зроблять з гірлянд теплого кольору. Він займе площу діаметром майже 70 метрів.

"Висота новорічної ялинки, як і в минулому році складе 31 метр. Над нею підвісимо гірлянди у вигляді великого купола. Вони будуть світитися теплими вогнями – від білого до червоного. Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її в цьому році ми зробимо пишною, більше від минулорічної по ширині на три метри, причому по всій висоті ", – розповідає сайту" Сегодня "Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі.

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