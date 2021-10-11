Центр Києва потрапив в ТОП-20 найкрутіших районів світу

Район Золотих воріт у Києві зайняв 16 місце в рейтингу з 49 кращих районів світу

Було опитано 27 тисяч осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві район Золотих воріт зайняв 16 місце в рейтингу 49 найкращих районів світу. Цей район назвали історичним серцем міста, а також зразком прогресивності.

Рейтингом поділився Time Out.

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Українська столиця обійшла в ньому Амстердам, Монреаль, Сідней. Список опублікував британський сайт.

"Там, де колись був чудовий вхід в середньовічний Київ, тепер ви знайдете чарівний район, що виділяє енергію і творчість. Вулиці Рейтарська, Ярославів Вал, Стрілецька і Гончара в самому серці Старого Києва змінюються з метеоритною швидкістю", – описують на сайті центр Київ.

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Відзначимо, що перше місце в списку дісталося Копенгагену.

Місто з найбільшим прогресом

Київ, який був визнаний містом, який привабливий для туристів, потрапив в 2019 році в список п'яти міст з найбільшим прогресом за останні п'ять років в Глобальному індексі якості життя (Global Liveability Index). Рейтинг підготував британський дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

За даними аналітиків, українська столиця за останні п'ять років набрала 5,2 пункту і в цілому тепер має 56,6% з 100. Проте, незважаючи на прогрес, Київ поки займає 117-е місце зі 140. Автори індексу наголошують, що великий вплив на рейтинг міста продовжують надавати питання безпеки, пов'язані зі збройним конфліктом в Донбасі.

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