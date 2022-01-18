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Центр комунального сервісу: чим корисний і які послуги можна отримати

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 15:58
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Сервісні центри є в кожному районі столиці, до того ж звернутися до фахівців можна онлайн або за телефоном
Киянам надають роз'яснення щодо найактуальніших питань про житлово-комунальні послуги.
Киянам надають роз'яснення щодо найактуальніших питань про житлово-комунальні послуги. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві функціонує Центр комунального сервісу (ЦКС), який створений для обслуговування споживачів з усіх питань надання житлово-комунальних послуг. Сервісні центри є у кожному районі столиці.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що це за сервіс та чим він корисний.

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Для чого створили ЦКС

Основна задача сервісних центрів – надати професійні консультації киянам з питань житлово-комунального господарства. Робити це обіцяють швидко та якісно, створюючи при цьому мінімальні черги.

Які послуги можна отримати

Зареєструвавшись на сайті ЦКС, можна оплачувати комунальні послуги через онлайн-сервіси. Також під час звернень до фахівців, киянам допомогуть вирішити найбільш актуальніші питання.

Питання оплати за житлово-комунальні послуги:

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  • відсутність відображення оплати за житлово-комунальні послуги, розшук платежу,
  • відсутність знижки при оплаті за житлово-комунальні послуги,
  • період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,
  • консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:

  • видача дублікату рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,
  • роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги при користуванні пільгою,
  • роз’яснення щодо процедури нарахувань при наявності квартирних лічильників,
  • роз’яснення щодо проведених перерахунків,
  • проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,
  • інформація щодо діючих тарифів.

Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:

  • зміна загальної площі квартири,
  • зміна власника особового рахунку,
  • зняття нарахувань з послуги при встановленні квартирного лічильника,
  • зняття нарахувань та проведення перерахунків при необхідності за період тимчасової відсутності одного або декількох мешканців,
  • прийняття лічильника на абонентський облік,
  • зняття нарахувань із послуги при встановленні квартирного лічильника та укладанні прямого договору,
  • відкриття особового рахунку,
  • розподіл особового рахунку.

Надання довідок:

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  • Довідка про відсутність заборгованості,
  • Довідка щодо користування пільгою.

Юридичні питання, пов'язані із врегулюванням питання заборгованності за житлово-комунальні послуги:

  • укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),
  • укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,
  • укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешту майна.

Питання пов'язані із повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:

  • надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,
  • прийняття заяв на первинну установку, повірку та заміну квартирних приладів обліку.

Додаткові платні послуги:

  • Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла,
  • Інші сантехнічні послуги.

Як отримати послуги:

Для цього потрібно звернутися за телефоном (044) 247-40-40, надіслати онлайн-запит або ж прийти особисто до сервісного центру у вашому районі столиці.

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