Центр комунального сервісу: чим корисний і які послуги можна отримати

У Києві функціонує Центр комунального сервісу (ЦКС), який створений для обслуговування споживачів з усіх питань надання житлово-комунальних послуг. Сервісні центри є у кожному районі столиці.
Сайт "Сьогодні" розповідає, що це за сервіс та чим він корисний.
Для чого створили ЦКС
Основна задача сервісних центрів – надати професійні консультації киянам з питань житлово-комунального господарства. Робити це обіцяють швидко та якісно, створюючи при цьому мінімальні черги.
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Які послуги можна отримати
Зареєструвавшись на сайті ЦКС, можна оплачувати комунальні послуги через онлайн-сервіси. Також під час звернень до фахівців, киянам допомогуть вирішити найбільш актуальніші питання.
Питання оплати за житлово-комунальні послуги:
- відсутність відображення оплати за житлово-комунальні послуги, розшук платежу,
- відсутність знижки при оплаті за житлово-комунальні послуги,
- період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,
- консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:
- видача дублікату рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,
- роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги при користуванні пільгою,
- роз’яснення щодо процедури нарахувань при наявності квартирних лічильників,
- роз’яснення щодо проведених перерахунків,
- проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,
- інформація щодо діючих тарифів.
Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:
- зміна загальної площі квартири,
- зміна власника особового рахунку,
- зняття нарахувань з послуги при встановленні квартирного лічильника,
- зняття нарахувань та проведення перерахунків при необхідності за період тимчасової відсутності одного або декількох мешканців,
- прийняття лічильника на абонентський облік,
- зняття нарахувань із послуги при встановленні квартирного лічильника та укладанні прямого договору,
- відкриття особового рахунку,
- розподіл особового рахунку.
Надання довідок:
- Довідка про відсутність заборгованості,
- Довідка щодо користування пільгою.
Юридичні питання, пов'язані із врегулюванням питання заборгованності за житлово-комунальні послуги:
- укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),
- укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,
- укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешту майна.
Питання пов'язані із повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:
- надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,
- прийняття заяв на первинну установку, повірку та заміну квартирних приладів обліку.
Додаткові платні послуги:
- Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла,
- Інші сантехнічні послуги.
Як отримати послуги:
Для цього потрібно звернутися за телефоном (044) 247-40-40, надіслати онлайн-запит або ж прийти особисто до сервісного центру у вашому районі столиці.
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