Частину України накриють сніг та дощ: погода 3 лютого

Погода в Україні в четвер, 3 лютого, буде сніжною та похмурою. Цього дня сильного морозу не очікується. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На решті території очікуються сніг та дощ. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +1 градуса. На сході прогнозують 1-4 градуси вище нуля.
У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні очікується 2-5 градусів тепла.
У Києві прогнозують сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі йтиме дощ — 3-5 градусів вище нуля.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.