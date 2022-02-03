Частину України накриють сніг та дощ: погода 3 лютого

Цього дня подекуди очікується "мінусова" температура, а також пориви вітру

В Україні прогнозують сніг та дощ/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в четвер, 3 лютого, буде сніжною та похмурою. Цього дня сильного морозу не очікується. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На решті території очікуються сніг та дощ. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +1 градуса. На сході прогнозують 1-4 градуси вище нуля.

У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні очікується 2-5 градусів тепла.

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У Києві прогнозують сніг, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі йтиме дощ — 3-5 градусів вище нуля.

Що робити під час сильного вітру?