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"Чорна п'ятниця" у Києві. Як вона проходить під час карантину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 06:15
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У покупців перевіряють документи під час відвідування кожного магазину
В одному із торгових центрів наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході
В одному із торгових центрів наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці стартувала популярна у всьому світі "чорна п'ятниця" – час неймовірних знижок у магазинах на різноманітні товари. У США та в Європі покупці починають справжнє полювання на дешеві товари, щоб скупитися до різдвяних свят. У деяких з них утворюються тисняви і навіть бійки за покупки.

Сайт "Сьогодні" подивився, як проходить "чорна п'ятниця" у карантинному Києві.

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Варто зазначити, що місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину. За чинними правилами, до ТРЦ, де розміщені великі магазини одягу та техніки, можна зайти тільки, якщо ви вакциновані або маєте негативний тест на COVID.

Суворий контроль

В одному із великих торгових центрів на Осокорках наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході до ТРЦ. Перед нами чоловік-охоронець повернув двох дівчат, які хотіли пройти до кінозалу. Вони забули документи в автомобілі. Довелося повертатися за ними.

Охорона, до речі, не надто вчитується в документ. Відвідувачі показують довідки у паперовому варіанті або просто на екрані мобільного телефону.

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"За день я вже стільки бачу цих сертифікатів, що голова ходить кругом. Просто вже орієнтуюсь по їхньому кольору і пропускаю людей. Тут нещодавно був цирк. Прийшов чоловік без вакцинації і просто благав пустити його. Йому потрібно було купити білизну, а простіше кажучи – труси. Я його не пропустив. Але знайшлися люди, які погодилися купити йому і винести товар на вулицю", – розповідає охоронець.

До речі, на третьому поверсі цього ТРЦ діє центр вакцинації. Це ще один привід потрапити до торгового центру, просто сказати, що ви йдете на вакцинацію. Деякі покупці так і говорили, а потім ми бачили їх у різних частинах центру.

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Порожнеча та простір

Всередині цього торгового центру було небагато відвідувачів. На ескалаторах та в торгових залах дуже мало людей. Хоча на годиннику і було вже майже 19:00. Порожньо виглядала і зона фудкорту, яка зазвичай повністю забита відвідувачами.

Цікаво, що документи про вакцинацію потрібно пред'являти в кожному магазині, куди ти заходиш. Щоправда, не скрізь є охоронець.

Особливого аншлагу біля кас у цьому ТРЦ ми не побачили. Кілька сотень покупців поступово розійшлися територією. І якщо порівнювати з докарантинним часом, то все всередині виглядає абсолютно безлюдним.
Відвідувачі спокійно вивчали цінники зі знижками, заходили та виходили з примірочних. Всі без метушні та паніки. До речі, багато хто з них був без масок і за це їх тут ніхто не карав і навіть не дорікав.

"А навіщо мені маска, якщо маю дві дози вакцинації? Та й людей тут не багато", – заперечив хлопець без маски, якого ми помітили біля одного з магазинів.

Без контролю, але зі знижками

Ще в одному ТРЦ на Осокорках на вході нічого не перевіряють. Сюди пропускають усіх охочих. Люди спокійно заходять у приміщення торговельного центру та розходяться різними магазинами.

Найбільше покупців ми помітили у магазині електротехніки. Тут і справді на цінниках вказані пристойні знижки. Люди активно обирали телевізори, мобільні телефони, пилососи. Але черга була помітна лише на касі.

Також багатолюдно було у магазині декору. Покупці активно обирали новорічні прикраси та подарунки. Як то кажуть, мирно і без бійок.

Що потрібно, щоб вас пустили до ТРЦ, спортзалів та ресторанів

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не більше ніж 3 дні тому.

Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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