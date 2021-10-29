Чорні стрічки та вінки на городах: на Київщині цвинтар підбирається впритул до житлових будинків (відео)

Мешканці замість урожаю збирають стрічки від вінків, які розносить вітром

Могили – майже на городах людей. Цвинтар підбирається впритул до житлових будинків у Тетієві на Київщині. І це справді жахливе сусідство. Мешканці замість урожаю збирають стрічки від вінків, що розносить вітром. Обурені мешканці рушили розбиратися до мера. Чим усе скінчилося? Бачила Анастасія Блищик.

Замість картоплі та помідорів тут збирають чорні стрічки, штучні квіти та цукерки, що розносяться вітром та собаками по всій території.

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На земельній ділянці, яку Віталію надали ще у дев'яностих, чоловік збудував собі будинок. Те, що неподалік цвинтаря – бачив. Але ні він, ні його сусіди тоді й не підозрювали, що цвинтар розширять – впритул до будинків.

"Дитяча спальня і прямо вид, від будь-ласка на краєвиди. Це дитяча спальня. Там приїжджають діти, онуки сплять", – каже мешканець Тетієва Віталій Ковтун.

Куди далі переносити ці огорожі. Зробили отут ями, але мало ще додали. Куди далі йти. Де ці норми? Де це законне? Це повне свавілля.

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Щодня місцеві просто із вікон бачать, як ховають людей. Кажуть: від такого близького сусідства з мертвими – моторошно.

"Коли вітер іде у бік наших хат, то чути, як співає батюшка", – каже місцевий житель Андрій Сагатюк.

За законом: щонайменше між житловими будинками та цвинтарем має бути не п'ять метрів, а цілих 300. А ще краще, щоб воно було розташоване взагалі за межами міста чи села, – каже експерт.

"Це несе загрозу поширення будь-якої інфекційної хвороби, включаючи коронавірус", – додає представник Держпродспоживслужби Дмитро Байраченко.

Що сказали у мерії

У міськраді мера на робочому місці не застали. Секретар аргументує: той виїхав у відрядження. Тим часом його помічник підтверджує слова незадоволених мешканців: коли розширювали територію цвинтаря ближче до будинків, з людьми не радилися.

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"Ці питання я не вважаю, що мало було винесено на обговорення. Справа в тому, що є потреба, є земельна ділянка, яка і використовуватиметься", – каже начальник відділу житлово-комунального господарства з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Петро Дем'янчук.

На останньому засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення: додати 24,7, майже 25

соток до існуючих 6,4 га міського цвинтаря.

"Як ці стрічки у вас би літали на городу, і ворони носили цукерки на ваші городи, і ви збиратимете – я б подивився, як би ви зреагували", – кажуть місцеві.

Але порозумітися люди з представниками міської влади так і не змогли. Кажуть: писатимуть заяву до прокуратури. А якщо й там не почують – паркан, яким обгородили нову ділянку цвинтаря, просто зруйнують.

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