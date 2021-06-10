У Києві бізнесмен заблокував рух трамвая. Емоційна реакція соцмереж на "розборки"

Білинський звинуватив у всьому водія трамвая і навіть закликав покарати його, але пізніше видалив свій пост і вибачився – соцмережі це не заспокоїло

У понеділок, 7 червня, в Києві голова комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації, самоврядування та агломерації Тарас Білінський заблокував рух трамвая, а потім ще й вийшов на розборки з водієм громадського транспорту. Інцидент обурив киян – вже другий день не вщухає галас в соцмережах.

Що сталося?

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На відео, яке оприлюднили в Мережі видно, що Білінський намагався проскочити попереду трамвая на розворот, рухаючись по трамвайних коліях. Але у нього це не вийшло, він практично зіткнувся з трамваєм і заблокував рух громадського транспорту.

Білінський не розгубився, вийшов з машини і став скандалити з водієм, стукав по дверях трамвая, і врешті-решт сів у свій джип і поїхав.

Що було далі?

Вранці 8 червня він опублікував в Facebook гнівний пост про конфлікт на дорозі. Білінський звинуватив водія трамвая в "свідомій провокації на ДТП", а ще закликав керівництво Транспортного департаменту КМДА покарати того за "молодецтво".

Але, реакція Мережі його не порадувала. Білінський після скандалу отримав масу обурених коментів під повідомленням, і потім взагалі видалив публікацію.

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Пізніше, він все-таки вирішив вибачитися за свою поведінку на дорозі і навіть визнав свою неправоту, але користувачів мережі це не влаштувало.

"Спасибі всім, хто відписався по вчорашній події. Я не жлоб і не пі**рас і не хтось там ще! У ситуації з трамваєм я неправий і прошу вибачити! Гарного всім дня!", – написав Білінський.

Як відреагували в Мережі?

Користувачі Мережі не повірили в каяття Білінського і в коментарях продовжили обговорювати його вчинок.

"Сьогодні вибачився, а завтра знову буде чмирити водіїв громадського транспорту. Вже проходили таке", "Висновок: перш ніж биковати, переконайся чи правий ти сам, нісенітниця", "Інтернет став масовою зброєю. Будь-якого товстосума нагне", "Так все вже, годі й вибачатися. Інтернет не забуває своїх героїв, навіть якщо вони перевзулися в стрибку", – пишуть вони.

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Білінський не залишився в стороні і вирішив відповісти всім і відразу: "... Я винен в тому, що сталося і вибачився. Брудні вирази й образи нехай залишаються на совісті коментаторів. Критику на свою адресу я дійсно сприйняв і зробив висновки. Ще раз дякую".

"Боги як набридли ці хами. "Ви що не знаєте, хто я". Слава богу не знаємо, але тепер дізналися, тому що ти хам. Ой так, і голова громадської ради при КМДА. Коли вже пройде час звєздонутих "при справах" , які думають, що суспільство їм винно. Вони винні. Показувати приклад або займатися іншим", – написала радник міністра інфраструктури Яніка Мірило.

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"Бидло на білому джипі вважає себе і свою жо**возку центром всесвіту. Заїхав на трамвайні колії і ще розповідає, що трамвай має його пропускати", – прокоментувала інцидент журналіст Юлія Лавришин.

"Загалом, встав чоловічок на білому позашляховику на трамвайних коліях для лівого повороту. І тут їде трамвай. І їде не дивлячись на те, що бачить, що людина на позашляховику стоїть! Ось побачив же заздалегідь! Візьми об'їдь! Ні! Він далі суне на своєму лоховозі! Тим самим провокуючи шановного пана на білому авто ", – написав Дмитро Макогон.

Не вірять Білінському не тільки в коментарях під його постом, українці залишають свої думки і під іншими публікаціями.

Реакція Білінського на скандал

Тарас Білінський, вважає, що в соціальних мережах на нього напали незаслужено. Перш за все він заявляє, що він не чиновник, а голова комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації, самоврядування та агломерації.

"Ніякої я не чиновник. Я – громадський діяч, бізнесмен, який заробляє гроші. А як волонтер я з 2014 по 2019 рік керував рухом "Другий фронт", і особисто їздив на передову. А те, що пишуть, так нехай і пишуть... я вважаю, що я не заслуговую на таку критику. Все що сталося – це звичайне непорозуміння, яке роздули до рівня світового скандалу", – розповів він кореспонденту "Сегодня".

Тарас Білинський каже, що водій трамвая поводився зухвало.

"Сталося банальне непорозуміння. Коли я повертав ліворуч з вулиці Глибочицької на Студентську, то там не було жодного трамвая. Там не було нікого, хоча зазвичай жвавий рух. Зі мною були пасажири, які бачили, як поводився водій трамвая. Він не дозволяв мені навіть звільнити йому дорогу! А коли я здавав назад, він мене притискав. Відео люди просто не розібравшись виставляли в соціальних мережах і на сайтах", – розповідає "Сегодня" Тарас Білінський.

При цьому він підтверджує, що вибачився в соціальних мережах, але винним в інциденті себе не вважає.

"Так, я вибачився. Тому що, коли розігралися мої нерви, я вибіг до водія трамвая і почав йому кричати: "Що ти робиш?!", з використання нецензурної лайки. За це я і вибачився. А ще перед людьми, які їхали в цьому трамваї, але не перед хейтерами, які мені писали з використанням ненормативної лексики всякі гидоти. Ці повідомлення приходили навіть вночі. Можливо, це робилося на замовлення. мені здається, що не так просто все це було. Я вибачився, але друзі мене відмовляли цього робити. І мали рацію. У відповідь на вибачення я отримав ще більше агресії. Тому я не вважаю себе винуватим, оскільки ситуація виникла дуже неоднозначна", – розповів нам Тарас Білінський.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на Подолі сталася ДТП за участю трамвая. Водій легкового автомобіля не вчасно опинився на рейках.