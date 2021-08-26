Чиновник Ради вкрав 900 тис. грн при будівництві каналізації в Баришівці

Екскерівник ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України" завищив вартість виконаних робіт

За розкрадання при будівництві каналізації обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 26 серпня, до суду скерували обвинувальний акт стосовно екскерівника ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України" за розтрату майна.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Директором державного підприємства "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України" та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка. Однак, при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядчик безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проєктно-кошторисною документацією", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, вартість завищили на 900 тис. гривень, що підтверджується матеріалами слідства. Правоохоронці провели слідчі дії та скерували до суду обвинувальний акт.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Розкрадання в столиці

Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.

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А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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